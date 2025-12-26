В Азербайджане вносятся изменения в правила регистрации патентов

Вносятся изменения в правила регистрации изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также выдачи патентов.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "О патентах", включенном в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 26 декабря.

Согласно проекту, орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, зарегистрирует изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствующем государственном реестре в течение 2 месяцев с момента истечения срока подачи возражений против опубликованной заявки или с даты принятия решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец при условии уплаты государственной пошлины за регистрацию изобретения, полезной модели или промышленного образца, выдачу патента и публикацию, и выдаст патент заявителю.

В случае, если пошлина за поддержание патента в силе не будет уплачена до конца года, в котором патент действителен, предоставляется дополнительный 6-месячный льготный период для уплаты пошлины с даты истечения срока действия патента при условии уплаты указанной дополнительной пошлины.