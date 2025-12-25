Болельщикам позволили бесплатно посещать матчи Кубка африканских наций

Африканская конфедерация футбола (CAF) разрешает болельщикам бесплатно приходить на некоторые матчи Кубка африканских наций спустя примерно 20 минут после начала игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

В качестве примера агентство привело матч сборных Камеруна и Габона в первом туре группы F. Как отмечает агентство, непосредственно перед началом матча трибуны были практически пусты, однако заполнились в течение первого тайма. Встреча закончилась ос счетом 1:0 в пользу камерунцев. Подобное также происходило на еще нескольких играх.

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, которые разделены на 6 групп, соревнования проходят в Марокко. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия 1/8 финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы - 9 и 10 января, полуфиналы - 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал - 18 января в Рабате.