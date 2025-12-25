Xiaomi назвала устройства, которые скоро получат обновления

Xiaomi в ближайшее время выпустит HyperOS 3 для ряда смартфонов и планшетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные, обнаруженные на серверах компании и опубликованные порталом HyperOSUpdates.

Согласно полученной информации, сборки HyperOS 3 для ряда устройств переведены в финальный статус и больше не относятся ни к внутреннему тестированию, ни к публичной бета-программе. Это означает, что обновление может начать распространяться среди пользователей в любой момент.

Всего в список устройств, для которых прошивка уже готова, входят 25 моделей под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Среди них как флагманские устройства, так и модели среднего и начального уровня, а также планшеты.

Так, на обновление могут рассчитывать пользователи Xiaomi Pad 6 Pro и Max 14, Xiaomi 13T Pro, Redmi K60 и K60 Ultra, Poco F5 Pro, C75, F6, X6 Neo, Pad M1, M6 Pro 4G, M7 4G, M7 Pro 5G и M7 5G. Также прошивка выйдет для Redmi 15, Redmi 15 4G, Note 15, Pad Pro, Pad 2 и Pad 2 Pro, A4, Pad SE 4G, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro+, 14C (A3 Pro) и Redmi 15.

Официальных сроков начала обновления Xiaomi пока не объявила. Ожидается, что HyperOS 3 принесет оптимизацию производительности, улучшенный интерфейс и более тесную интеграцию экосистемы устройств бренда.