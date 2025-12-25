https://news.day.az/officialchronicle/1805106.html Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Турцией по укреплению взаимной военной безопасности Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики об укреплении взаимной военной безопасности". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Отметим, что Меморандум был подписан 22 июля 2025 года в Стамбуле.
