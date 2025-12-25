https://news.day.az/officialchronicle/1805106.html

Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Турцией по укреплению взаимной военной безопасности

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики об укреплении взаимной военной безопасности". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.