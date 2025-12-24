Сколько еще материалов из дела Эпштейна планируют опубликовать в США?

Минюст США в течение недели планирует проверить и опубликовать еще около 700 тысяч страниц документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Axios.

"Чтобы завершить публикацию всех материалов, касающихся Джеффри Эпштейна, ей (администрации президента США Дональда Трампа. - "Газета.Ru") требуется около недели, а также нужно просмотреть еще до 700 тыс. страниц", - говорится в публикации.

Отмечается, что минюст США уже опубликовал около 750 тысяч документов, связанных с делом Эпштейна.

Как пишут авторы публикации, интерес СМИ к этой теме вызывает раздражение Белого дома.