https://news.day.az/world/1804777.html

Папа Римский призвал к всемирному перемирию на Рождество

Папа Римский Лев XIV призвал к всемирному перемирию в канун Рождества. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian. "Я вновь обращаюсь ко всем людям доброй воли с просьбой уважать день мира - хотя бы в праздник Рождества нашего Спасителя", - заявил понтифик.