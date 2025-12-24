Папа Римский призвал к всемирному перемирию на Рождество

Папа Римский Лев XIV призвал к всемирному перемирию в канун Рождества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian.

"Я вновь обращаюсь ко всем людям доброй воли с просьбой уважать день мира - хотя бы в праздник Рождества нашего Спасителя", - заявил понтифик. 