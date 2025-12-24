https://news.day.az/world/1804777.html Папа Римский призвал к всемирному перемирию на Рождество Папа Римский Лев XIV призвал к всемирному перемирию в канун Рождества. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian. "Я вновь обращаюсь ко всем людям доброй воли с просьбой уважать день мира - хотя бы в праздник Рождества нашего Спасителя", - заявил понтифик.
"Я вновь обращаюсь ко всем людям доброй воли с просьбой уважать день мира - хотя бы в праздник Рождества нашего Спасителя", - заявил понтифик.
