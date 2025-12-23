Пашинян готовит рейд в церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен любой ценой решить проблему, связанный с церковью и Католикосом всех армян.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет газета Грапарак со ссылкой на источники.

Утверждается, что Пашинян планирует вместе с лояльными ему епископами и сторонниками войти в кафедральный собор, предварительно "очистив" церковь от духовенства, сохраняющего верность Католикосу, с помощью силовых структур.

При необходимости не исключается и задержание других лиц, близких к Католикосу.

Согласно информации газеты, премьер намерен реализовать этот план в любом случае до проведения выборов.

Глава армянского правительства полагает, что в случае успешной реализации задуманного уровень апатии в обществе еще больше усилится, и для победы на выборах ему не потребуется прилагать дополнительные усилия.