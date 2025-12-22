В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о семейке Варданянов.

Day.Az представляет публикацию:

Жена Рубика Варданяна Вероника Зонабенд как-то забыла про ожидающего в Баку приговора мужа. Удивительно? Только на первый взгляд, у Зонабенд есть уважительная причина: в Армении начали потихоньку дербанить активы Варданянов.

В своем новом обращении Зонабенд жалуется, что некие мародеры "покусились на святое" - на их проекты в Дилижане. Партнеры идут в суды и выводят деньги, власти города забирают назад землю. Но переживает жена Варданяна совсем не о проекте - а о 236 млн долларов, которые "мы с мужем вложили туда".

Конечно, 236 лямов долларов - весомый повод броситься на защиту своего святого бизнеса. Муж подождет.

Забавно, что Зонабенд пытается проводить аналогии с разрушением святынь и так далее - ведь в это самое время самый настоящий черт с рогами сидит в Баку и ждет приговора за свои преступления. Самые настоящие.

Автор карикатуры - HSF