https://news.day.az/hitech/1804248.html Робот установил рекорд по дальности броска в баскетболе - ВИДЕО Робот-баскетболист CUE6 от Toyota попал мячом в корзину с 24.5 м и как утверждается, поставил мировой рекорд для роботов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
