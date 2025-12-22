Робот установил рекорд по дальности броска в баскетболе

Робот-баскетболист CUE6 от Toyota попал мячом в корзину с 24.5 м и как утверждается, поставил мировой рекорд для роботов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.