Сегодня пройдут отложенные матчи третьего тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Сегодня пройдут отложенные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин и мужчин.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана.

В мужском турнире "Хиласэдиджи" сыграет с "Азеррейлом" в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В женском чемпионате "Национальная авиационная академия" дома встретится с "Абшероном".

Отметим, что последние матчи года начнутся в 17:00.