Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу забитых голов за год в "Реале"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сравнялся с клубным рекордом португальского футболиста Криштиану Роналду, забив 59 мячей за команду за один год, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В матче "Реала" против "Севильи", завершившийся со счетом 2:0, французский форвард реализовал пенальти, достигнув отметки в 59 голов. Такого же показателя футболист Криштиану Роналду достиг в 2013 году.

Мбаппе мог забить 60-й мяч на 89-й минуте, но после видеопросмотра судья отменил назначенный пенальти. До конца 2025 года у "Реала" не будет ни одного матча, поэтому Мбаппе уже не сможет побить рекорд Роналду.

"Этот рекорд невероятен. Для меня это большая честь. Я хотел выразить ему свою признательность, потому что он [Роналду] всегда был очень добр ко мне", - передает слова Мбаппе пресс-служба команды.