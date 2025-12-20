"Нефтчи", который постепенно отдаляется от борьбы за еврокубковые места, находится в непростой ситуации и готовится к сложному выездному матчу в Евлахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz,с 1 ноября "черно-белые" не могут одержать победу на протяжении пяти матчей, а впереди их ждет встреча с "Карван-Евлахом". При этом стоит напомнить, что в первом круге "Нефтчи" не сумел поразить ворота соперника, сыграв вничью 0:0.

Футболист бакинского клуба, румынский правый защитник Кристиан Костин оценил текущее состояние команды и предстоящий матч.

"После прихода нового главного тренера в команде заметны определенные изменения. Думаю, это было видно в игре с "Сумгайытом". Невозможно сразу подняться на вершину, для этого нужно время. Мы едем в Евлах за победой. В нынешней ситуации не имеет значения, кто соперник, нам нужны три очка. Хотим выиграть до зимнего перерыва и порадовать болельщиков. Мы не должны повторять ошибки прошлых матчей. Чтобы победить, сделаем все, что в наших силах", - цитирует слова Костина Sportinfo.az.

Матч между "Карван-Евлахом" и "Нефтчи" состоится 20 декабря на городском стадионе Евлаха и начнется в 14:00.