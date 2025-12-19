В Минобороны состоялся семинар с участием представителей СМИ

19 декабря в Управлении по связям с медиа и общественностью Министерства обороны с участием представителей министерства, Агентства по развитию медиа и медиасубъектов состоялся семинар, посвящённый итогам текущего года.

Как сообщает Day.Az сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Гостям была предоставлена подробная информация о мероприятиях, реализованных в текущем году в соответствии с Коммуникационной стратегией Министерства обороны, утвержденной соответствующим решением министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

На семинаре были представлены брифинги о деятельности Министерства обороны в сфере коммуникаций, включая работу по связям с медиа и общественностью, оперативное реагирование на обращения граждан, меры по обеспечению их удовлетворенности, организацию системы военного образования, а также правила приёма в специальные учебные заведения.

Выступивший на мероприятии начальник Управления по связям с медиа и общественностью Министерства обороны − пресс-секретарь полковник Анар Эйвазов отметил, что в целях оперативного информирования общественности о деятельности Министерства обороны в текущем году на официальном сайте ведомства (www.mod.gov.az) было размещено до 700 материалов на азербайджанском, русском и английском языках. Кроме того, на официальной странице министерства в Facebook было опубликовано более 1330, в Telegram − более 1050, в Instagram − более 1300, а в социальной сети X − более 800 информаций.

На официальном сайте министерства было размещено до 3200 фото и более 240 видеоматериалов, связанных с проведением военно-патриотических и иных мероприятий.

В течение 2025 года вышло 90 номеров газеты Azərbaycan Ordusu (Азербайджанская армия) и 4 номера журнала Sipər (Заслон), являющегося специальным выпуском газеты Azərbaycan Ordusu.

Радио Ordunun Səsi (Голос Армии), вещающее в интернете пять дней в неделю, на сегодняшний день провело 79 прямых эфиров.

В текущем году были даны ответы на порядка 20 запросов, поступивших из медиа на азербайджанском, русском и английском языках, рассмотрено более 370 обращений, связанных с проведением съёмок, и оказана необходимая помощь в их организации.

В целях точного, всестороннего и оперативного информирования общественности, а также совершенствования работы со СМИ были организованы медиатуры в различные виды войск Азербайджанской Армии, управления и службы министерства, в специализированные учебные заведения и воинские части, расположенные на освобождённых от оккупации территориях. В рамках медиатуров журналисты встретились с военнослужащими, взяли у них интервью, ознакомились со службой личного состава, организацией служебно-боевой деятельности, с социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением.

За отчётный период в целях изучения международного опыта в сфере коммуникаций военнослужащие и государственные служащие принимали участие в мероприятиях, проводимых за рубежом.

Согласно соответствующему решению министра обороны Азербайджанской Республики не реже одного раза в месяц был организован приём граждан начальниками главных управлений, управлений или другими должностными лицами по заблаговременно составленному списку приёма, в заранее установленные дни и часы.

В раздел обращений на официальном сайте Министерства обороны и на электронный почтовый адрес поступило 33 683 обращения граждан, а на номера "Горячей линии" − 35 124 обращения. Все поступившие обращения были рассмотрены в соответствующем порядке и обеспечены ответами.

В ходе мероприятия, состоявшегося в формате обмена мнениями, было отмечено, что в соответствии с требованиями Коммуникационной стратегии Министерства обороны планомерная реализация соответствующих мероприятий будет продолжена и в 2026 году.