В Бейлаганском районе ребенок упал в колодец и умер

В Бейлаганском районе в результате несчастного случая погиб двухлетний ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в селе Таталылар.

Житель села Угур Имандзаде (2023 г. р.) погиб, упав в канализационный колодец во дворе своего дома.

Проводится расследование.