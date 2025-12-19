https://news.day.az/society/1803715.html В Бейлаганском районе ребенок упал в колодец и умер В Бейлаганском районе в результате несчастного случая погиб двухлетний ребенок. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в селе Таталылар. Житель села Угур Имандзаде (2023 г. р.) погиб, упав в канализационный колодец во дворе своего дома. Проводится расследование.
