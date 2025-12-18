Вниманию желающих приобрести новогодние подарки

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выступило с обращением к населению на фоне роста продаж новогодних подарочных наборов.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, при покупке детских праздничных наборов со сладостями гражданам рекомендуется отдавать предпочтение исключительно магазинам, ярмаркам и другим официально действующим торговым объектам.

В АПБА обратили внимание, что в ряде случаев дата, указанная на внешней упаковке, может отражать лишь время формирования набора, а не дату производства входящих в него продуктов. В связи с этим потребителям советуют внимательно изучать информацию на этикетках. На каждом товаре должны быть четко указаны дата изготовления и срок годности, наименование продукции, товарный знак, масса нетто, пищевая ценность, а также данные о производителе.

Кроме того, специалисты рекомендуют проверять состояние упаковки: коробки не должны быть повреждёнными, деформированными или смятыми. В Агентстве также подчеркнули, что йогурты, кремовые кондитерские изделия и продукты с творожной начинкой не подходят для включения в подарочные наборы, поскольку требуют строгого соблюдения температурного режима и быстро портятся при его нарушении.

В случае возникновения сомнений по поводу состава, сроков годности, условий хранения или качества пищевых продуктов граждан просят обращаться в колл-центр Агентства продовольственной безопасности по номеру 1003.

