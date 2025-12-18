Пришелец из другой звездной системы 3I/ATLAS начал светиться золотом

Межзвездный объект 3I/ATLAS который, согласно гипотезам некоторых ученых, является инопланетным кораблем, изменил цвет на золотой под воздействием Солнца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило британское издание Daily Star.

Отмечается, что к изменению цвета объекта привел его необычный химический состав под действием солнечного тепла. Изначально 3I/ATLAS был тускло красным. Сейчас он стал золотым, а ранее астрономы сообщали, что комета поменяла цвет с красного на зеленый, говорится в публикации.

Как пишут журналисты, есть мнения, что изменение цвета объекта по мере его приближения к Солнцу может означать "конец путешествия".

Космический объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Ученые смогли установить, что это комета из другой звездной системы, которая несется к Земле на огромной скорости и по необычной траектории. Также установлен примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет - на 3 млрд старше Солнца.