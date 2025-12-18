Куба перешла на плавающий валютный курс

Руководство Кубы приняло решение ввести плавающий обменный курс иностранной валюты для стабилизации экономики и восстановления конвертируемости кубинского песо.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Granma.

В настоящее время официальный фиксированный курс доллара в республике составляет 24 песо для юридических лиц и 120 песо для физических лиц при обмене наличных в отделениях банков. Отмечается, что с 18 декабря Центральный банк Кубы ежедневно будет публиковать данные о плавающем обменном курсе, основанном на данных о предложении и спросе на иностранную валюту, пишет ТАСС.

Издание сообщает, что решение основано на "объективном существовании расхождений между официальными обменными курсами и реальной стоимостью, отражающих дефицит иностранной валюты". В настоящее время курс доллара на черном рынке превышает 400 песо.

Власти заявляют, что цель вводимых мер состоит в стимулировании притока иностранной валюты на валютный рынок, что должно обеспечить источники финансирования его деятельности и вывести снизить роль неформального рынка.