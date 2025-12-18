Зимняя сказка в Баку: ярмарка на Торговой с высоты птичьего полета

Полюбившаяся бакинцам зимняя сказка вновь вернулась на Площадь Фонтанов. В этом году благотворительная ярмарка "Soyuq Əllər, İsti Ürək" (Холодные руки, горячее сердце) впервые представлена в цирковой тематике и превращает площадь в уникальное пространство, где гармонично сочетаются красочные персонажи, живые шоу, музыка и оригинальные декорации.

Как сообщает Day.Az, в соцсетях появились кадры ярмарки, снятые с дрона.

На видео с высоты птичьего полета видны яркие огни, праздничная атмосфера и многочисленные тематические павильоны, создающие ощущение настоящей сказки посреди города.