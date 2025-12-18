https://news.day.az/society/1803247.html Зимняя сказка в Баку: ярмарка на Торговой с высоты птичьего полета - ВИДЕО Полюбившаяся бакинцам зимняя сказка вновь вернулась на Площадь Фонтанов.
Полюбившаяся бакинцам зимняя сказка вновь вернулась на Площадь Фонтанов. В этом году благотворительная ярмарка "Soyuq Əllər, İsti Ürək" (Холодные руки, горячее сердце) впервые представлена в цирковой тематике и превращает площадь в уникальное пространство, где гармонично сочетаются красочные персонажи, живые шоу, музыка и оригинальные декорации.
Как сообщает Day.Az, в соцсетях появились кадры ярмарки, снятые с дрона.
На видео с высоты птичьего полета видны яркие огни, праздничная атмосфера и многочисленные тематические павильоны, создающие ощущение настоящей сказки посреди города.
