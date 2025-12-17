https://news.day.az/society/1803063.html Сколько граждан получает ежемесячное соцпособие по возрасту в Азербайджане? В ноябре 2025 года число получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане превысило 166,1 тысячи человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом опубликовал Государственный фонд социальной защиты Азербайджана. Из общего числа получателей 36,4% составляют мужчины, а 63,6% - женщины.
