Сколько граждан получает ежемесячное соцпособие по возрасту в Азербайджане?

В ноябре 2025 года число получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане превысило 166,1 тысячи человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом опубликовал Государственный фонд социальной защиты Азербайджана. Из общего числа получателей 36,4% составляют мужчины, а 63,6% - женщины.