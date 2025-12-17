Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.

"В результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Командования Пограничных войск, была предотвращена попытка контрабандного ввоза на территорию Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран наркотических средств общим весом 24 килограмма 115 граммов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.