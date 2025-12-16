В Афинах проходит митинг

Профсоюзы проводят на площади Конституции у парламента Греции в центре столицы массовый митинг в знак протеста против намерения властей принять "антинародный госбюджет" на 2026 год, предусматривающий резкое повышение налогов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На митинг пришли сотни людей, которые развернули транспаранты с лозунгами "Нет госбюджету войны и бедности!", "Деньги на повышение зарплат, а не на бомбы!", "Нет приватизации Национальной системы здравоохранения!", "Не приватизировать Греческую почту!", "Нет новой военной базе в порту Элефсины!".

Выступавшие на митинге подчеркивали, что "в то время, когда у многих граждан Греции очень низкие зарплаты, правительство выделяет более €21 млрд на инвестиции в военную промышленность". "По всей стране фермеры блокируют дороги и другую инфраструктуру, отстаивая свое право на достойную жизнь. Все вместе - аграрии, рабочие и молодежь - мы можем помешать правительственной политике. Мы требуем повышения наших зарплат, заключения коллективных трудовых соглашений, возвращения [отмененных под давлением международных кредиторов] 13-й и 14-й зарплат, расширения приема на работу в государственный сектор, чтобы удовлетворить потребности общества", - подчеркивали ораторы.

Полиция отдала участникам митинга только одну полосу проезжей части перед парламентом, а по другой проезжают машины. Отряд спецназа выстроился, чтобы не давать протестующим приблизиться к памятнику Неизвестному солдату у стены высшего законодательного органа. Но таких попыток не было, митинг проходит спокойно.

Акция протеста проводится в рамках 24-часовой общенациональной забастовки, объявленной крупнейшим профобъединением страны - Высшим советом профсоюза государственного сектора (ADEDY). Он принял решение о забастовке в знак протеста против намерения правительства принять "новый антинародный госбюджет, предусматривающий резкое повышение налогов для трудящихся и новые привилегии для крупных бизнес-групп". В забастовке также участвуют Всегреческая федерация работников органов местного самоуправления (POE-OTA) и Федерация учителей среднего образования (OLME), в результате чего не работают муниципальные учреждения и закрыты государственные школы. Обе федерации прислали своих представителей на митинг перед парламентом. OLME заявила, что "учителя принимают участие в забастовке всех государственных служащих ADEDY с целью защиты своих трудовых, заработных и социальных прав".

Забастовку поддержал профсоюз водителей автобусов, что привело к изменениям в графике их движения. Метро и другие виды общественного транспорта работают в обычном режиме.

На пленарном заседании парламента Греции после дебатов вечером состоится голосование по законопроекту о государственном бюджете на 2026 финансовый год. Законопроект, предусматривающий рост ВВП на 2,4% в 2026 году, уже принят большинством голосов постоянным комитетом парламента по экономическим вопросам.