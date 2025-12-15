Реваншисты пытаются втянуть Вашингтон в интриги против Азербайджана

Автор: Ибрагим Алиев

Политическая ситуация в Армении до сих пор остается раздробленной. Есть здраво мыслящаяся благодаря "железному кулаку" власть и партии, которые не согласны с тем, что продвигается мирная повестка. Это блок Кочаряна, РПА Саргсяна, которые все еще пытаются вновь сесть в кресло, Дашнакцутюн (АРФ) и т.д. Каждая партия одиозна по-своему. Но есть среди этой толпы, наверное, самая больная на голову. Речь о Национальном демократическом полюсе (НДП).

Чтоб сразу было понятно, кто это такие? Раньше они назывались "Сасна-Црер". Да, те самые террористы, которые годами строили свою деятельность на агрессивной антиизербайджанской и антитурецкой повестке. Их публичные заявления, манифесты и акции неизменно сводились к оправданию насилия, отказу от любых форм мирного урегулирования и продвижению идеи постоянной конфронтации с Азербайджаном и Турцией.

"Сасна-Црер" последовательно выступали против любых переговоров, отрицали возможность компромисса, открыто призывали к силовому сценарию и рассматривали войну как единственный допустимый инструмент политики. В их риторике азербайджанцы и турки систематически демонизировались, а любые шаги к диалогу объявлялись "предательством". Эта линия сопровождалась угрозами, оправданием терактов, саботажа и насилия как "национального сопротивления".

Отдельное место в их деятельности занимали попытки сорвать мирные процессы, дискредитировать переговоры и подталкивать армянское общество к радикализации. Любые инициативы, направленные на снижение напряженности, восстановление коммуникаций или экономическое взаимодействие с Азербайджаном, объявлялись ими недопустимыми. Фактически мир для них - это истребление азербайджанцев и турков.

Так вот, представители этой террористической организации недавно "отправились с визитом" в Вашингтон, где провели лоббистскую деятельность, поговорили с членами Республиканской и Демократической партиями США, а также с действующими и бывшими высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Основной упор был сделан на то, что Азербайджан необходимо наказать за "совершенные этнические чистки" в Карабахе.

"Делегация Полюса подчеркнула своим партнёрам, что эти нерешённые и взаимосвязанные проблемы подрывают способность Армении противостоять внешним потрясениям и требуют срочных политических решений. В частности, было отмечено, что способность режима Пашиняна прибегать к масштабным фальсификациям выборов для компенсации своего низкого рейтинга одобрения является ключевым вызовом для выживания Армении (учитывая послужной список Пашиняна в политике потакания Азербайджану и Турции, а также его продолжающуюся зависимость от поддержки со стороны России) и критически важным фактором, который западным друзьям Армении необходимо отслеживать и нейтрализовывать.

Кроме того, делегация выразила обеспокоенность тем, что преднамеренные атаки режима Пашиняна на суверенитет Армении и на факторы, определяющие национальную идентичность страны, могут подорвать дух взаимодействия Администрации Трампа с Арменией и должны быть рассмотрены напрямую и безотлагательно.

Мы благодарим наших сторонников за то, что благодаря их щедрым пожертвованиям эти усилия по взаимодействию стали возможными, и призываем наших друзей по всему миру удвоить свои усилия по обеспечению выживания Армении в этот критический момент истории нашей нации", - рассказали в НДП.

Во-первых, то, что никаких "этнических чисток" там не было, дело ясное - армяне просто взяли и добровольно ушли. Их никто не выгонял. Они приняли решение здесь не жить, несмотря на предложение. Тем не менее реваншисты любят орать на каждом углу, что это был "геноцид".

Во-вторых, какой критический момент? Какая угроза идентичности, существованию и т.д.? Ситуация между Арменией и Азербайджаном стабильна как никогда. Благодаря, в частности, тому, что в Вашингтоне были подписаны договоренности, которые поставили мирный процесс в нужное русло. Кроме того, взаимодействие Администрации Трампа с Ереваном абсолютно не находится под угрозой подрыва доверия. Напротив, Трамп не раз подчеркнул важность действий двух стран и поддерживает их. Что вы хотите, чтобы сделала американская администрация? Все развалила, потому что вам кажется, что все неверно? Ну-ну.

В третьих, самое смешное - кто-то может себе представить, чтобы члены Аль-Каиды или ИГИЛ вели лоббистскую деятельность с представителями американской власти? Мы - нет. Там с сомнительными группировками разговор короткий. Да, членов Сасна-Црер может и приняли, но явно ради галочки - вы захотели, мы встретились. До свидания. Тем не менее НДП представляет это так, будто совершен некий "прогресс" и их деятельность что-то да и значит. Завербовали они агентов себе в самом Белом доме! Ну, погоди, Азербайджан!

Не смешите наши тапочки! Нынешняя американская администрация имеет совершенно другие приоритеты. Блок Трампа настроен на то, чтобы закрывать затяжные конфликты, снижать внешние риски и выстраивать прагматичные отношения с теми, кто обеспечивает стабильность и предсказуемость в регионе. Азербайджан как раз из этой категории: понятный партнер, выполняющий договоренности, контролирующий ситуацию и предлагающий конкретные проекты.

Что касается Демократов - их время ушло. После Байдена они раздроблены, все еще занимаются бессмысленной политикой идентичности, причем это не та политика идентичности, о которой думают в НДП. Нет. Это вопрос о том, сколько на самом деле полов - не два, а 150 тысяч...

Да, Демократы совсем съехали с катушек. Плюс есть вопрос с делом Эпштейна, в котором многие из них замешаны. Демократы сейчас не могут помочь ни АНКА, ни себе, ни тем более не будут помогать фактическим террористами.

Так что Сасна-Цреровцам стоит перестать раздувать собственную значимость и выдавать обычные протокольные встречи за нечто большее. Ни в Вашингтоне, ни где-либо еще никто не воспринимает их поездки как серьезный фактор. Там прекрасно понимают, кто действительно участвует в процессах, а кто годами живет за счет конфликта, скандалов и громких заявлений. Национальный демократический полюс и его идейные предшественники остаются маргинальной группой, существующей в своем замкнутом мире, где мир считается поражением, стабильность объявляется предательством, а любое движение вперед воспринимается как угроза. Можно сколько угодно шуметь, писать заявления и раздавать интервью, но на происходящее в регионе это не влияет. Процесс идет сам по себе, и идет без них.