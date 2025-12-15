Баку готовится к Новому Году

В Баку и столичных районах ведутся подготовительные работы к празднованию Дня солидарности азербайджанцев и Нового года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета города Баку.

По информации ведомства, украшение парков, площадей и улиц города практически завершено: установлена новогодняя атрибутика, декоративные световые гирлянды и другие праздничные элементы, создающие особую атмосферу в ночное время.

Традиционно праздничное оформление проведено на проспекте Нефтчиляр, улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалият, Хагани Рустамова, Центральном бульваре, в парке Хагани, на Азербайджанском проспекте и в других ключевых местах столицы.

На круге "Азнефть" установлен комплекс новогодней ёлки, который встречает жителей и туристов праздничной атмосферой. Кроме того, в Центральном парке и в парковых зонах возле станции метро "Гянджлик" также установлены красиво оформленные ёлки для комфортного отдыха горожан и гостей столицы.

Отмечается, что праздничное оформление не только создаёт новогоднее настроение, но и подчёркивает эстетическую красоту, современный облик и культурное богатство города.