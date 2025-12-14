Пашинян прошелся по Гарегину. Еще раз

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях Никола Пашиняна в адрес католикоса всех армян Гарегина II.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян решил, что давно не делал заявлений с разоблачениями католикоса всех армян Гарегина II - и что пора бы исправить это досадное упущение.

Армянский премьер обвинил Гарегина в разрушении церкви. Даже в церковь, по его словам, он ранее не ходил - потому что своими делами и подходом Гарегин отвратил от церкви десятки тысяч верующих.

"Некоторые высокопоставленные церковные деятели своими действиями изгнали из церкви тысячи, если не десятки тысяч, таких, как я. Потому что невозможно постоянно находиться в такой атмосфере и окружении", - отметил Пашинян.

И чтобы Гарегин не думал, что легко отделается, Воваевич назвал его главным сектантом страны, разрушающим веру и верующих.

Чем дальше, тем ближе их конфликт к развязке. По Еревану ходят упорные слухи, что грядущее рождество (армяне отмечают его 6 января) будет для Гарегина последним в его статусе.