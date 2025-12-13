В Баку открылась выставка, посвящённая 110-летию Рашида Бейбутова

В Национальной библиотеке открылась книжная выставка "Народный артист Рашид Бейбутов − 110", посвященная 110-летию со дня рождения Народного артиста Азербайджана Рашида Бейбутова − легенды азербайджанской культуры, обладателя чарующего голоса, чье исполнительское и актерское мастерство покорило весь мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в библиотеке сообщили, что на выставке представлены издания о жизни и творчестве выдающегося деятеля азербайджанской музыкальной культуры, лауреата государственных премий, эстрадного и оперного певца, актера, Народного артиста Рашида Бейбутова на азербайджанском и иностранных языках, а также исследования, посвященные его искусству, тембру голоса и основным стилевым особенностям, исполнению народных и композиторских песен, фотографии, грампластинки и материалы периодической печати.

Прославленный сын азербайджанской земли Рашид Бейбутов, с любовью прославлявший родной Азербайджан во всех уголках нашей планеты, родился 14 декабря 1915 года в Тифлисе в семье выходца из Шуши, ханенде Меджида Бейбутова.

Высокой профессиональной культурой, непревзойденным вокальным и музыкально-сценическим мастерством Рашид Бейбутов внес весомый вклад в развитие оперного искусства в Азербайджане. Великий певец благодаря своей богатой и многогранной жизни и творчеству, неиссякаемому таланту и чарующему голосу гастролировал во множестве стран мира, выступая с неизменным успехом.

Согласно Распоряжению главы государства, 100-летие выдающегося исполнителя Рашида Бейбутова, оказавшего неоценимые заслуги в деле развития и популяризации азербайджанской культуры, было отмечено на государственном уровне в 2015 году.