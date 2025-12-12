В Азербайджане меняют порядок раскрытия данных финучреждений

Меняется порядок предоставления информации и документов финансовыми учреждениями и другими лицами.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в проекте закона, включенном в повестку дня следующего пленарного заседания Милли Меджлиса.

При открытии финансовыми учреждениями счетов для физических и юридических лиц или предоставлении финансовых услуг, информация и документы, необходимые для определения резидентства лица в целях выполнения международных соглашений, стороной которых является Азербайджанская Республика и которые предусматривают обмен налоговой и финансовой информацией, а также в случае изменения такой информации и документов, которое приводит к изменению статуса лица как резидента, должны быть представлены лицом в финансовое учреждение в течение 30 дней с даты изменения.

Лица, представившие в финансовое учреждение неточную и (или) искаженную информацию и документы, или не предоставившие информацию и документы об изменениях, повлекших за собой изменение статуса резидента, в срок, установленный статьей 76-1.2 настоящего Кодекса, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, подлежат привлечению к административной ответственности.