https://news.day.az/society/1802146.html В Баку пойдет мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня 14 декабря прогнозируется переменная облачность с возможными осадками. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег.
В Баку пойдет мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня 14 декабря прогнозируется переменная облачность с возможными осадками.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег.
При этом температура воздуха снизится на 5-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.
