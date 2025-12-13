В Баку пойдет мокрый снег

В Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня 14 декабря прогнозируется переменная облачность с возможными осадками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег.

При этом температура воздуха снизится на 5-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

