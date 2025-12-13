Гейдар Алиев был лидером, которому доверял народ

Я принадлежу к поколению людей, чье человеческое и профессиональное становление пришлось на годы, когда в 1969 году Гейдар Алиев возглавил республику. Тогда я был совсем молодым человеком, но для всех нас это стало событием огромного масштаба: буквально за считаные месяцы Азербайджан начал превращаться в одну из самых ярких, передовых и сильных республик Советского Союза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в беседе с журналистами рассказал известный российский журналист, уроженец Баку Михаил Гусман.

"Мы искренне гордились своей республикой и своим лидером и уже тогда воспринимали его именно как лидера. Гейдар Алиев был молодым, полным сил и энергии - ему еще не было 50 лет. Он излучал мощь, волю, уверенность. Нам хотелось хотя бы в чем-то быть на него похожими и соответствовать тому уровню, который он задавал", - отметил Михаил Гусман.

По его словам, впоследствии Гейдар Алиев стал одним из руководителей большого Советского Союза - членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета Министров СССР.

"Мы были убеждены, что наступит день, когда он поднимется еще выше", - подчеркнул журналист.

Напомнив, что позже Гейдар Алиев пережил тяжелую болезнь и многие не верили, что он сможет вернуться к активной деятельности, Михаил Гусман добавил, что тем не менее сила духа, мужество и воля этого выдающегося политического деятеля и, главное, чувство ответственности перед своей страной сделали невозможное возможным.

"В период, когда республику разрывали на части, народ призвал его вернуться и спасти страну. Руководствуясь только этим, он вернулся и на первых президентских выборах был практически единодушно избран президентом. А значит, он был лидером, за которым стоит доверие народа", - сказал он.

Говоря о своем документальном фильме "Сердце лидера", посвященном общенациональному лидеру, Михаил Гусман отметил: "Мы сделали о нем фильм, и я буду рад, если его увидит как можно больше зрителей. Я убежден, что лидером невозможно просто стать - лидером нужно родиться. И таким лидером родился Гейдар Алиев".

Отвечая на вопрос о том, какой последний вопрос он бы задал, если бы у него была возможность вновь пообщаться с Гейдаром Алиевым, М.Гусман сказал: "Время нельзя повернуть вспять, и невозможно представить этот разговор вживую. Но мысленно я часто обращаюсь к его памяти. Наверное, я бы спросил: "Гейдар Алиевич, довольны ли вы тем, как сегодня живет ваш любимый Азербайджан?". И я уверен, что он бы улыбнулся и ответил: Да, я доволен".