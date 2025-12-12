Али Асадов подчеркнул роль каспийских транспортных маршрутов в укреплении экономических связей

Важные транспортные артерии, проходящие через Каспийское море, отвечают интересам стран региона и открывают новые перспективы для расширения торгово-экономических связей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на пленарном заседании международного форума, посвященного "Году международного мира и доверия (2025)", Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, проходящего в Ашхабаде.

Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном охватывает широкий круг областей, включая экономическую, транспортную и энергетическую.

Али Асадов подчеркнул, что Каспийское море является фактором, объединяющим наши государства и играющим важную роль в экономической жизни наших стран:

"Сохранение Каспийского моря как зоны мира, процветания, стабильности и безопасности позволяет и дальше расширять торгово-экономические и культурные связи, а также создавать необходимые условия для развития бизнеса и туризма".