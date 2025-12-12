Азербайджан как лаборатория согласия: хроника толерантности, которая сопротивляется времени

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Есть страны, которые пишут историю мечом, есть, которые пишут ее молитвой. Азербайджан же, судьбой и характером, пишет историю и тем, и другим, но добавляет туда главное - способность жить рядом, не притесняя, а признавая.

Толерантность тут не лозунг, не политическая вывеска на фасаде министерства, а нечто из мира антропологии: повседневная практика, привычка, рефлекс, встроенный в общественный организм, словно невидимая иммунная система. Она то неуловима, то громко заявляет о себе фактами и цифрами - отчетами международных миссий, переписями населения, данными НПО и исследовательских центров.

Но откуда это взялось? И главное - почему, несмотря на региональные катастрофы, войны, демографические штормы и идеологические атаки извне, механизм межнационального согласия в Азербайджане не просто работает, а устойчиво развивается?

Чтобы понять это, нужно войти в хронотоп страны - в этот густой сплав времени и места, где древние храмы соседствуют с цифровыми мечетями, а синагоги стоят в кварталах, где звучат азан и церковный колокольный перезвон.

У Азербайджана нет "даты рождения толерантности". Все попытки найти ее - обречены. Зороастрийские алтарные комплексы Атешгяха, иудаистские захоронения в Красной Слободе, христианские памятники Кавказской Албании, мечети XIII-XV веков - это не набор музейных артефактов, а следы параллельного проживания культур.

Когда Шамаха, Гянджа и Баку были центрами караванных маршрутов, здесь формировался социальный код: чужой - не враг, чужой - источник нового знания и товара. Именно тогда закладывалась способность воспринимать различие не как риск, а как ресурс. Не случайно международные исследовательские центры в конце 2010-х годов фиксировали: по индексу межконфессиональной терпимости Азербайджан стабильно входил в верхние позиции среди стран Евразии, а по уровню безопасности религиозных меньшинств оценивался выше, чем большинство государств постсоветского пространства.

Совпадение? Нет. Историческая инерция? Тоже нет. Это результат вековых практик выживания на перекрестке цивилизаций.

Толерантность - как электричество. Можно говорить о ней часами, но важны провода, трансформаторы и система распределения. С начала 2000-х этот "ток согласия" был подведен под четко структурированную государственную модель.

Во-первых, Конституция Азербайджана закрепляет равенство всех религий и национальностей.

Звучит банально, но именно конституционные нормы стали рамой, на которую легла реальная политика.

Во-вторых, Государственный комитет по работе с религиозными образованиями - не кабинетный орган, а регулятор, который ведет тысячи диалогов с общинами.

По данным комитета на 2024 год, в стране действуют более 900 религиозных общин, из них около 40 - не исламские (иудейские, православные, католические, албанские христианские).

В-третьих, более 250 храмов, мечетей и религиозных объектов были восстановлены или построены за последние десять лет, причем не только мусульманские.

И вот парадокс: христианские церкви в Азербайджане реставрирует мусульманское государство, а еврейские общины здесь существуют без охраны с автоматами - явление почти немыслимое для современного мира.

А Красная Слобода - это маленькая точка на карте, где проживает крупнейшая компактная община горских евреев. Тут можно встретить дом XIX века, на крыше которого стоит Менора, а напротив - азербайджанский чайный дом, где за нардами сидят евреи и лезгины.

Международные отчеты 2023-2024 годов констатировали: община чувствует себя в Азербайджане безопаснее, чем евреи в ряде западных столиц, где уровень антисемитизма стремительно вырос. И когда анализируешь этот феномен, становится ясно - ключ в том, что Азербайджан никогда не допускал идеологизации этничности.

Когда в мире набирают силу религиозные реваншизмы, когда в Европе идут дискуссии о "невозможности сосуществования", Азербайджан демонстрирует практику, где сосуществование - норма.

Символично, что религиозные лидеры Азербайджана регулярно проводят совместные обращения. Доклады международных институтов не раз подчеркивали уникальность данной модели: в 2022-2024 годах более 80 межконфессиональных форумов, проектов, встреч и молодежных программ были реализованы при участии исламских, христианских и иудейских общин.

Это не ритуальные мероприятия для отчета. Это - работа на профилактику радикализации. И именно поэтому уровень религиозного экстремизма в Азербайджане по международным оценкам остается одним из самых низких в регионе.

Толерантность - это не доброта, а инструмент устойчивости государства. Когда страна переживает войны, оккупацию, внешние информационные атаки, попытки раскачать внутренние линии разлома, именно межнациональное согласие становится броней.

Во время Второй Карабахской войны оно и сработало как броня. Ни одного конфликта между этническими группами, ни одной вспышки межрелигиозной вражды, хотя страны, оказавшиеся в подобных обстоятельствах, часто проходят через внутренние погромы. Любая идеология должна иметь свой университет. И толерантность - не исключение.

В Азербайджане за последние девять лет были разработаны более 50 образовательных программ, включающих: обучение истории религий, анализ межкультурного диалога, формирование навыков критического мышления, предотвращение радикализации. В школах и вузах проводятся ежегодные исследования уровня межнациональной коммуникативности, показатели которых стабильно остаются высокими.

По данным соцопросов 2023 года: более 85% населения положительно оценивают отношения между этническими группами, а более 90% выступают против любых форм религиозной дискриминации.

Почему работает азербайджанская модель? Очень просто, потому что в основе ее стоит уважение к традиции. А традиция в азербайджанской культуре - это не музей. Это живая ткань, которая соединяет поколения. Есть формула: "У кого слабая традиция, тот подвержен расколу".

Азербайджан эту формулу опровергает: сильная традиция здесь стала фундаментом модернизации.

Как это ни странно, но именно модернизация - цифровизация, урбанизация, рост образованности - усилила уважение к этнокультурному многообразию, а не разрушила его.

Иногда кажется, что Азербайджан - это гигантская мастерская, где тысячу лет не прекращается работа над одним и тем же проектом: как заставить мир, полный различий, звучать в унисон.

Но если прислушаться, становится ясно. Эта мастерская не ремесленная, а симфоническая. Здесь каждый этнос является инструментом, каждая религия - тембром, а история - дирижером, который даже в минуты трагедий удерживал ритм общей судьбы.

Национальная политика Азербайджана часто сравнивается с "мягкой силой". Это верно, но неполно. На самом деле речь идет о культурной гравитации: притяжении, которое действует независимо от политической конъюнктуры.

Статистика последних лет показывает это удивительным образом. В 2023 году в Азербайджане было проведено более 1200 культурных мероприятий, связанных с этническими и религиозными традициями. Из них свыше 300 - инициированы самими общинами, а не государственными структурами. Это значит, что модель толерантности здесь перешла из статуса управляемой политики в статус общественной привычки - то есть в то, что социологи называют "институционализированным поведением".

Азербайджанская литература всегда была не только художественной территорией, но и пространством межкультурного диалога. Физули, Низами, Вагиф, Хагани - все они писали о разнообразии мира не как о хаосе, а как о предначертанной гармонии. Низами создал в Гяндже универсум, где персидская, тюркская, арабская и византийская культурные традиции слились в один миф о человеческом достоинстве.

Когда в современном Азербайджане школьник учит Низами, он учит не только поэзию. Он учит модель мира, где "иной" - не угроза, а персонаж своего же повествования.

Национальная кинематография 1960-1980-х годов показала феномен, который и сегодня цитируют культурологи: в азербайджанских фильмах этнический или религиозный персонаж никогда не выводился в карикатурной форме. В отличие от пропагандистских штампов соседних регионов, кинематограф Азербайджана создавал образ многонационального двора, общего стола, общей беды. Вспомните культовые ленты, где лезгин, еврей, русский и азербайджанец шутят, спорят, спасают друг друга.

Когда этнос поет, он раскрывается и становится ближе. Мугам признан ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества. Но мало кто обращает внимание на то, что именно через мугам азербайджанский народ веками интегрировал элементы других музыкальных культур.

Или взять кудури - энергию лезгинского танца, которая звучит по всей стране. А ашугская традиция? Ашуг мог быть тюрком, талышем, курдом, татом. В его поэзии этничность растворялась в общем эмоциональном поле.

Когда в стране действует более 50 этнокультурных центров, их влияние оказывается куда сильнее, чем официальные документы. Лезгинские культурные центры организуют образовательные программы для молодежи, талышские объединения работают над сохранением языка и локального фольклора, русские общины проводят фестивали, а еврейские - семинары по истории и культуре горских евреев. Ежегодно около 80-100 тыс. человек принимают участие в мероприятиях этнокультурных организаций.

Страна давно перестала быть тихим участником диалога цивилизаций. Она стала его организатором. За последние 15 лет в Баку прошло более 30 международных конференций по межкультурному диалогу, семь глобальных форумов по межрелигиозному сотрудничеству, сотни экспертных встреч и диалоговых площадок.

Азербайджан стал одним из немногих государств, чья модель толерантности приобрела статус экспортного продукта. Более 40 стран направляли делегации, чтобы изучить организацию межрелигиозной работы, профилактику радикализации и механизмы вовлечения общин. Ряд государств даже включили элементы азербайджанского опыта в свои национальные программы интеграции.

В отличие от стран, где этничность используется как оружие в политической борьбе, Азербайджан последовательно демилитаризирует тему идентичности. Именно поэтому в стране отсутствуют этнополитические партии, нет территорий с этническим самоизоляционизмом, уровень бытовой дискриминации ниже среднего показателя по региону, а общины чувствуют себя защищенными не декларативно, а фактически. Любая открытость несет в себе риск. Толерантность - особенно.

Она уязвима перед внешними идеологическими атаками, попытками разжечь реваншизм, навязать искусственные линии конфликта, внедрить сектантские модели поведения. Но парадокс в том, что азербайджанское общество, пережив тяжелейшие испытания, как войны, беженство, разрушения, выработало иммунитет. Толерантность тут - не мягкость, а форма устойчивости, не хрупкий цветок, а закаленная сталь, которая помнит, что каждая социальная трещина приносит выгоду врагам.

Азербайджан давно понял то, что многие государства осознали слишком поздно: религиозные и этнические конфликты не локализуются в пределах границ. Они просачиваются через экономические связи, миграционные маршруты и информационные сети.

Поэтому толерантность стала не только внутренним инструментом, но и частью дипломатического бренда страны. За последние десять лет Азербайджан организовал: более 250 международных встреч по линии религиозных лидеров, свыше 120 форумов по межкультурному диалогу, и участвовал в разработке множественных рекомендаций ООН по вопросам борьбы с радикализацией. На этих площадках обсуждали реальную профилактику конфликтов - от Ближнего Востока до Балкан.

Внешние эксперты фиксируют: опыт Азербайджана по взаимодействию религиозных общин вошел в число наиболее успешных практик Евразии. Кто-то скажет: религиозная свобода - риск. Но куда опаснее ее отсутствие.

Показателен тот факт, что по данным международных мониторинговых групп за 2022-2024 годы уровень религиозной безопасности в Азербайджане стабильно превышал показатели многих европейских стран. Почему? Потому что государство, предотвращая радикализм, не воюет с религией, а работает вместе с ней.

Более 5000 религиозных деятелей прошли обучение по программам предотвращения экстремизма, более 200 проектов нацелены на работу с молодежью, и свыше 100 исследовательских институтов и НПО участвуют в анализе религиозных процессов. Это и есть та самая "архитектура доверия", о которой часто говорят, но редко умеют строить.

Толерантность в Азербайджане - не уступка, не компромисс, не "политкорректность". Она - часть национальной гордости. Как мугам, как ковер, как бакинская архитектура, как память тех, кто плечом к плечу защищал страну. Азербайджанская модель - это не безмятежная идиллия. Это выбор, который приходилось делать снова и снова, иногда ценою тяжелых испытаний. Это понимание, что разрушенная гармония стоит дороже любых политических побед.

Если провести историческую линию от древних албанских храмов до многоязычных бакинских фестивалей, возникает ощущение, что страна идет не просто по пути модернизации, а по пути цивилизационной миссии. В мире, где стены растут быстрее мостов, Азербайджан продолжает строить именно мосты. В мире, где различие становится поводом для ненависти, страна превращает различие в форму силы.

Азербайджан - это корабль, который идет через века, неся на борту десятки культур и религий. Штормы были и будут, волны поднимаются и падают, но капитан у этого корабля один - народ, который слишком хорошо помнит свою историю, чтобы позволить кому-то извне диктовать направление. И пока этот корабль движется вперед, пока в его трюмах хранятся общая память, общая боль и общая надежда, пока каждый пассажир чувствует себя частью экипажа, толерантность останется не просто политикой, а дыханием страны.