Европол предсказал войну людей и роботов в Европе к 2035 году

Европа может столкнуться с конфликтами между людьми и роботами, напоминающими антиутопические сценарии, уже к 2035 году. Такой прогноз содержится в отчете Полицейской службы Европейского союза (Европол), фрагменты которого были опубликованы британским изданием The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Европол подготовил доклад, описывающий вероятное развитие общества в будущем. Согласно мнению экспертов полицейской службы, роботы "прочно войдут в повседневную жизнь по всей Европе" и будут задействованы в различных сферах, включая доставку и уборку. Однако параллельно с этим в неблагополучных городских районах "люди, потерявшие работу", будут выходить на протесты, выражая свое недовольство, вплоть до "избиения роботов".

"В условиях повышенной напряженности даже незначительные происшествия, такие как ошибка робота в больнице при назначении лекарств, могут раздуться до национального скандала, усиливая популистские лозунги о приоритете человеческих интересов", - цитирует газета выдержки из доклада.

В Европоле также выражают опасения относительно того, что в подобном антиутопическом будущем киберпреступники смогут взламывать роботов-помощников, оснащенных искусственным интеллектом, и перепрограммировать их для сбора информации или совершения преступлений. Кроме того, эксперты считают, что террористические организации могут использовать "карманные" квадрокоптеры с искусственным интеллектом для атак на системы электро- и водоснабжения городов.

Для борьбы с этими угрозами, по мнению Европола, сотрудникам правоохранительных органов потребуется оснащение "пушками для заморозки роботов" и "наносетевыми гранатами".