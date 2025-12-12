Температура воздуха резко снизится

С 13 декабря (днем) до 14 декабря (днем) на территории страны ожидается временами дождливая погода, а также усиление северо-западного ветра.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-7 градусов.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 декабря до дневных часов 14 декабря местами ожидаются периодические осадки.

В регионах Азербайджана с вечера 13 декабря до дневных часов 14 декабря также прогнозируется временами дождливая погода. В отдельных местах осадки будут кратковременными и интенсивными, с ливневым характером, в некоторых районах возможен переход дождя в снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, а на отдельных реках Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки.

