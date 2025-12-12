Бренд Voyah провел китайскую премьеру седана Passion с приставкой L.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка на 37 мм длиннее, на 15 мм шире и на 17 мм выше обычного Passion, представленного на российском рынке. При этом внешность машины совершенно новая: "двухэтажные" фары и массивная решетка радиатора, а также характерный дизайн колесных дисков перекликаются со стилем флагманского внедорожника Taishan.

Габариты седана Passion L - 5125×1985×1522 мм. Интерьер также переосмыслен, вместо "стены" из трех дисплеев и четвертого тачскрина ниже оставили два отдельных экрана - "приборный" и мультимедийный.

Гибридная силовая установка нового седана состоит из двух электромоторов мощностью 204 л. с. и 313 л. с., а также 150-сильного бензинового турбомотора объемом 1,5 л. Сообщается, что на чистой электротяг седан способен проехать 328 км по циклу WLTP.

Для улучшения маневренности задняя ось сделана управляемой.

Система полуавтономного вождения разработана совместно с Huawei.