В Финляндии тестируют новую технологию

В финском Суоненйоки проходит масштабный проект по тестированию продуктов, наиболее подходящих для сублимационной сушки - метода, удаляющего из продуктов воду и позволяющего хранить их десятилетиями. При сушке из продукта удаляется влага, а микробы не могут развиваться в сухой среде, поэтому пища не портится. Такой способ делает продукты пригодными для долгосрочного хранения и при чрезвычайных ситуациях.

Как передает Day.Az, ученые Университета Восточной Финляндии совместно с более чем 20 предприятиями пищевой промышленности региона проверяют, как различные ингредиенты - от ягод до мясных и молочных продуктов - сохраняют вкус, внешний вид и питательную ценность после сушки. В экспериментальной кухне разработчики тестируют также готовые изделия, включая выпечку и десерты.

Одним из примеров стала пробная партия сублимационно высушенного клубничного сорбета, который проходил трехдневный цикл заморозки и сушки. Исследователи анализируют влияние сахара, жира, маринадов и добавок на конечное качество продукта.

Интерес к сублимационной сушке растет, хотя в Финляндии пока лишь одно промышленное предприятие использует эту технологию. Главными препятствиями остаются высокая стоимость оборудования, энергозатратность процесса и необходимость герметичной упаковки. Однако энергоэффективность устройств улучшается, а в разработке все чаще применяется искусственный интеллект.

Производители рассчитывают, что в будущем технологии позволят создавать долговечные и качественные продукты не только для туризма и кризисных запасов, но и для широкого потребительского рынка.