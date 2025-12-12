https://news.day.az/politics/1801878.html Президент Армении об укреплении мира на Южном Кавказе - ВИДЕО Правительство Армении нацелено на укрепление мира на Южном Кавказе. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Ваагн Хачатурян, выступая на форуме "Международный год мира и доверия-2025" в Ашхабаде.
Он напомнил о парафировании Ереваном и Баку мирного договора 8 августа этого года в Вашингтоне и проекте "маршрут Трампа" (Зангезурский коридор - ред).
Хачатурян призвал зарубежных коллег поддержать процесс утверждения прочного мира и безопасности в регионе.
