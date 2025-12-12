Президент Армении об укреплении мира на Южном Кавказе

Правительство Армении нацелено на укрепление мира на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Ваагн Хачатурян, выступая на форуме "Международный год мира и доверия-2025" в Ашхабаде.

Он напомнил о парафировании Ереваном и Баку мирного договора 8 августа этого года в Вашингтоне и проекте "маршрут Трампа" (Зангезурский коридор - ред).

Хачатурян призвал зарубежных коллег поддержать процесс утверждения прочного мира и безопасности в регионе.