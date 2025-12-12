Великий лидер Гейдар Алиев сыграл важную роль в становлении экономической и политической стабильности страны

Гейдар Алиев, выступивший в качестве великого государственного деятеля в первые годы независимости Азербайджана, сыграл важную роль в становлении экономической и политической стабильности страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн в интервью журналистам на Аллее почетного захоронения после посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Дальновидная политика великого лидера укрепила государственность Азербайджана и создала прочный фундамент для благополучия народа. В то же время восстановление и развитие братских отношений между Турцией и Азербайджаном на основе принципа "одна нация, два государства" связано именно с именем Гейдара Алиева", - добавил посол.