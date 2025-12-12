Началось судебное разбирательство по делу "Meydan TV"

В Баку стартовал судебный процесс по делу "Meydan TV". На первом заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Айтен Алиевой были уточнены личные данные участников процесса.

Day.Az напоминает, что в декабре прошлого года в рамках расследования по делу "Meydan TV" были задержаны журналисты Рамин Деко (Джабраилзаде), Айнур Эльгюнеш (Ганбарова), Айтадж Тапдыг (Ахмедова), Натиг Джавадлы, Хаял Агаев, Ульви Таиров и Айсель Умудова. Всем им судом были избраны меры пресечения в виде ареста.

В Главном управлении полиции Баку задержанным предъявлены обвинения по статье 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана, которая предусматривает ответственность за контрабанду, совершённую группой лиц по предварительному сговору.

В феврале текущего года по делу также были арестованы главный редактор сайта "Argument.az" Шамшад Ага и журналисты Фатима Мовламлы и Нурлан Гахраманлы (Libre). В марте к списку задержанных присоединилась журналистка Ульвия Али (Гулиева), а в августе арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтар.

Суд продолжает рассмотрение дела, стороны готовят свои позиции, а общественность следит за развитием событий.