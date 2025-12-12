Определены лучшие игры 2025 года

В ночь на 12 декабря состоялась одиннадцатая церемония The Game Awards - одно из ключевых событий игровой индустрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, организаторы огласили полный список лауреатов, среди которых наибольшее количество наград получила французская RPG Clair Obscur: Expedition 33.

Французская Clair Obscur: Expedition 33 уверенно лидировала в рейтингах и смогла завоевать сразу девять статуэток из двенадцати категорий, в которых была номинирована. Это главный титул: "Игра года", а также "Лучшая работа геймдиректора", "Лучший нарратив", "Лучшая работа арт-директора", "Лучший саундтрек и музыка", "Лучшая RPG", "Лучшая актёрская игра" и "Лучшая дебютная инди-игра".

В категории "Лучший экшен" победу одержал Hades II, а лучшим приключенческим экшеном признали Hollow Knight: Silksong. Награду за аудиодизайн получила Battlefield 6. В лучшим онлайн-проектом назвали ARC Raiders. Приз зрительских симпатий достался условно-бесплатной игре Wuthering Waves.

Ряд крупных релизов, включая Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei и Kingdom Come: Deliverance II, в этом году остались без наград.

Кроме того, студия Sandfall Interactive объявила о выходе масштабного бесплатного обновления для Clair Obscur. Апдейт включает новую локацию "Наброски Версо", расширенную подборку костюмов, фоторежим, дополнительное оружие, а также новые локализации - в частности, чешскую, украинскую и испанскую.