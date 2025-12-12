https://news.day.az/azerinews/1801811.html Sahibə Qafarova Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "12 dekabr - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Anım Günü".
