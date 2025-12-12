Болельщики подожгли стадион после вылета клуба в низшую лигу

Один из старейших футбольных клубов Финляндии - "Хака" - после вылета в низшую лигу столкнулся с серьезными недовольством болельщиков.

Как сообщает Day.Az, клуб, занявший 11-е место с 16 очками в лиге из 12 команд, стал объектом агрессии со стороны болельщиков - они сожгли стадион.

Установлено, что инцидент был совершен тремя болельщиками в возрасте до 15 лет. В полиции заявили, что виновные не будут привлечены к ответственности в связи с тем, что являются несовершеннолетними.

Сразу после пожара руководство клуба и муниципалитет Валкеакоски приступили к обсуждению шагов по восстановлению стадиона.

Помимо демонтажных работ, в числе основных задач названы очистка и ремонт поврежденного искусственного газона.