Шквалистый ветер ломает деревья в Бразилии - ВИДЕО
Шквалистый ветер ломает деревья в парке бразильского города Сан-Паулу.
Как передает Day.Az, согласно сообщениям местных жителей, порывы достигают высокой силы, из-за чего повалены десятки деревьев и повреждены прогулочные зоны.
По предварительным данным, пострадавших нет, однако власти призывают горожан соблюдать меры предосторожности из-за сохраняющейся угрозы новых обрушений.
Метеорологи предупреждают, что сильные порывы ветра могут продолжиться в ближайшие часы.
