Шквалистый ветер ломает деревья в Бразилии

Шквалистый ветер ломает деревья в парке бразильского города Сан-Паулу.

Как передает Day.Az, согласно сообщениям местных жителей, порывы достигают высокой силы, из-за чего повалены десятки деревьев и повреждены прогулочные зоны.

По предварительным данным, пострадавших нет, однако власти призывают горожан соблюдать меры предосторожности из-за сохраняющейся угрозы новых обрушений.

Метеорологи предупреждают, что сильные порывы ветра могут продолжиться в ближайшие часы.