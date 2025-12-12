https://news.day.az/society/1801829.html ДТП в Баку привело к пожару на газопроводе - ВИДЕО В бакинском районе Низами в ночь на среду произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод. Как сообщает Day.Az, на улице Бекир Чобанзаде столкнулись автомобили Volkswagen и Porsche. После удара один из автомобилей врезался в газопровод, что привело к возгоранию.
