ДТП в Баку привело к пожару на газопроводе

В бакинском районе Низами в ночь на среду произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод.

Как сообщает Day.Az, на улице Бекир Чобанзаде столкнулись автомобили Volkswagen и Porsche. После удара один из автомобилей врезался в газопровод, что привело к возгоранию. Загорелось одно из транспортных средств.

По имеющимся данным, за рулем автомобиля Porsche находился трезвый водитель.

В результате инцидента пострадали три человека. Двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, водитель Porsche с переломом таза доставлен в лечебное учреждение.