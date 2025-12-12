Трамп заручился поддержкой пяти союзников для борьбы с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа формирует коалицию из пяти стран, чтобы противостоять доминированию Китая в сферах добычи полезных ископаемых, искусственного интеллекта и технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, 12 декабря будет подписана декларация, объединяющая Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль. Вместе они будут работать на устранение дефицита в важнейших минеральных ресурсах. Также говорится о том, что администрация Трампа намерена расширить коалицию и привлечь в нее другие страны, обладающие минеральными, технологическими и производственными ресурсами.

Принятие декларации сократит для Китая инвестиции в важнейшие полезные ископаемые, а также создаст почву для совместных исследований и развития инфраструктуры, пишет Politico cо ссылкой на заместителя госсекретаря по экономическим вопросам Джейкоба Хелберга.

Также декларация отражает "обеспокоенность США масштабными инвестициями Китая в искусственный интеллект и квантовые вычисления, которые могут дать ему конкурентное преимущество в экономике 21 века", отметил он.

"Сегодня нет группы, которая могла бы собраться вместе, чтобы обсудить конкуренцию с Китаем в области искусственного интеллекта. <...> Эта группа стран в эпоху искусственного интеллекта будет тем же, чем G7 была в индустриальную эпоху", - подчеркнул Хелберг.