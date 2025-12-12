Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

12 декабря - день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, другие официальные лица государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, выразили глубокое почтение к памяти великого лидера, основателя и созидателя современного независимого Азербайджана.

Была также почтена память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.