Газета The Financial Times объявила «человека года»

Генеральный директор компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг стал "человеком года" по версии газеты The Financial Times (FT).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте издания.

"Человек года [по версии] FT - Дженсен Хуанг. Он является движущей силой масштабного бума искусственного интеллекта, у которого есть потенциал изменить международную экономику", - отмечается в публикации.