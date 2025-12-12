https://news.day.az/world/1801836.html

Мощный взрыв в Калифорнии - есть пострадавшие - ВИДЕО

Как минимум шесть человек получили ранения после того, как разрыв газопровода вызвал мощный взрыв в районе залива Сан-Франциско в США, уничтожив дом и вызвав крупный пожар. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Предполагается, что строительные бригады повредили подземный газопровод перед взрывом.