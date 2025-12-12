Как правильно использовать комби для экономии газа?

Мастера отмечают, что частое выключение и повторное включение приводит к дополнительному расходу газа.

Как сообщает Day.Az, специалисты по обслуживанию и эксплуатации систем отопления заявляют, что последовательное выключение и включение газового котла (комби) в большинстве случаев приводит к увеличению расхода газа. Наиболее экономичным способом использования считается его непрерывная работа в низком или среднем температурном режиме с учетом условий в доме.

По словам экспертов, каждый раз при запуске котел вынужден заново нагревать воду во всей системе. Этот этап требует большего количества энергии, из-за чего увеличивается расход газа. Полное остывание жилья, в свою очередь, приводит к тому, что при следующем включении котел длительное время работает на высокой мощности. Частые циклы включения и выключения также вызывают ускоренный износ отдельных деталей устройства.

Непрерывная работа в стабильном режиме (при низкой или средней температуре) считается более экономичной. В этом случае дом не успевает полностью остыть, и устройство функционирует на минимальной мощности, лишь поддерживая уже имеющееся тепло. Такой режим обеспечивает стабильную температуру, а также дополнительный комфорт и экономию энергии для пользователей.