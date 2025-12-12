Сборы соцвзносов в Азербайджане превысили прогноз

В период с января по ноябрь 2025 года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам превысили прогноз на 389,3 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, таким образом, взносы выросли на 7,3%.

Так, по бюджетным организациям поступления за указанный период увеличились на 185,7 млн манатов, или на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время по небюджетным организациям рост составил 428,2 млн манатов, или 12,6%.

По данным фонда, положительная динамика поступлений отражает эффективность текущей политики государства в сфере социальной защиты и налогообложения.

