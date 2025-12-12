НАНА примет решение по Рамизу Мехтиеву
Действия, совершенные Рамизом Мехтиевым, не позволяют ему оставаться действительным членом Академии.
Как передает Day.Az, об этом заявил глава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли.
По его словам, в Академии будет рассмотрен вопрос о членстве Рамиза Мехтиева и дана необходимая оценка.
"У Академии по этому поводу есть четкая позиция. Действия Рамиза Мехтиева, направленные против независимой государственности Азербайджана, а также предъявленные ему обвинения абсолютно не позволяют ему оставаться членом Академии. Вопрос будет рассмотрен, и будет принято соответствующее решение", - сказал он.
Отметим, что в настоящее время Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса. В отношении его избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.
