Орбан раскритиковал отход от принципа единогласия в ЕС

Будапешт выступает против отхода от принципа единогласия в Европейском союзе (ЕС) и намерен сделать все возможное для восстановления законного порядка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сегодняшней процедурой брюссельцы одним росчерком пера отменяют требование единогласия, что явно противозаконно", - подчеркнул глава венгерского правительства.

Как он отметил, голосование хотят провести "менее чем за неделю до заседания Европейского совета". По мнению Орбана, это свидетельствует о замене верховенства права в региональном содружестве на "правление бюрократов".

"Иными словами, установилась брюссельская диктатура", - уточнил премьер-министр.